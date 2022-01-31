В Москве полиция поймала торговцев контрафактными автозапчастями

Столичная полиция пресекла деятельность трех граждан, которые занимались продажей контрафактных запасных частей для автомобилей, сообщает МВД.

Установлено, что злоумышленники продавали поддельные автозапчасти, которые были маркированы товарными знаками известных мировых производителей. Реализация подделок шла через интернет-магазин и в арендованном офисе в Москве.

В ходе обысков полицейские изъяли воздушные и масляные фильтры, а также другие запчасти для автомобилей, мобильные телефоны, ноутбуки и документы, имеющие доказательственное значение. Экспертиза признала изъятый товар контрафактным. Причиненный правообладателям товарных знаков ущерб предварительно оценили в 700 тыс. рублей.

Главное следственное управление ГУ МВД России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ. Максимальное наказание за преступление – до 4 лет лишения свободы, уточнили в ведомстве. Двух граждан отпустили под подписку о невыезде, третьему запретили определенные действия. Ведется следствие.

Ранее стало известно, что в 2021 году в России количество приобретенных запчастей для автомобилей выросло на 28%.