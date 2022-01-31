Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Члены сборной России по скелетону сдали отрицательные тесты на COVID... 12:06
Толкалина рассказала, как пробовалась на роль девушки Бонда в «Не время умирать»... 12:02
Spotify добавит маркировку на подкасты с дезинформацией о коронавирусе 12:01
Спрос на товары для уборки снега вырос в России в 8 раз 12:00
Украинский генерал заявил о неготовности Киева воевать с Россией 11:59
Тренер сборной по скелетону: мы предполагали, что кто-то может заболеть коронавирусом 11:59
СК проверит видео с «подарками» для темнокожих студентов в виде... 11:57
В Москве задержан организатор террористической ячейки 11:56
Полузащитник сборной Дании Эриксен продолжит карьеру в «Брентфорде» 11:55
В аэропорту Шереметьево задержали мужчину, угрожавшего взорвать терминал 11:48

Toyota запатентовала в России новый кроссовер Corolla Cross

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Toyota

В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения японской версии Toyota Corolla Cross. Это вторая модификация модели после версии для Таиланда и Бразилии, зарегистрированная Роспатентом. Изображения автомобиля «Автоновости дня» обнаружили в базе данных ведомства.

Японская Corolla Cross отличается дизайном бампера и решетки радиатора, а также оригинальной графикой фар. В салоне модель идентична версиям для других рынков.

Начальные версии Corolla Cross оснащаются 140-сильным бензиновым атмосферным мотором объемом 1,8 л, работающим с вариатором и передним приводом. Комплектации подороже идут с гибридной силовой установкой, состоящей из 98-сильного двигателя объемом 1,8 л и 72-сильного электромотора. По умолчанию она сочетается с передним приводом, но за доплату доступна электрическая система полного привода E-Four с отдельным задним электродвигателем, развивающим 7,2 л.с. и 55 Нм крутящего момента.

В Японии модель продается с сентября прошлого года по цене от 2 млн иен или 1,35 млн рублей по текущему курсу. Несмотря на второе появление в базе Роспатента, дебют модели в российской линейке Toyota прежде не анонсировался. Сейчас на российском рынке продается седан Corolla, цена которого стартует с 1,6 млн руб.

Ранее стало известно, что в России начали вдвое реже угонять Toyota Camry и Hyundai Solaris.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть