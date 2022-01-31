Toyota запатентовала в России новый кроссовер Corolla Cross

В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения японской версии Toyota Corolla Cross. Это вторая модификация модели после версии для Таиланда и Бразилии, зарегистрированная Роспатентом. Изображения автомобиля «Автоновости дня» обнаружили в базе данных ведомства.

Японская Corolla Cross отличается дизайном бампера и решетки радиатора, а также оригинальной графикой фар. В салоне модель идентична версиям для других рынков.

Начальные версии Corolla Cross оснащаются 140-сильным бензиновым атмосферным мотором объемом 1,8 л, работающим с вариатором и передним приводом. Комплектации подороже идут с гибридной силовой установкой, состоящей из 98-сильного двигателя объемом 1,8 л и 72-сильного электромотора. По умолчанию она сочетается с передним приводом, но за доплату доступна электрическая система полного привода E-Four с отдельным задним электродвигателем, развивающим 7,2 л.с. и 55 Нм крутящего момента.

В Японии модель продается с сентября прошлого года по цене от 2 млн иен или 1,35 млн рублей по текущему курсу. Несмотря на второе появление в базе Роспатента, дебют модели в российской линейке Toyota прежде не анонсировался. Сейчас на российском рынке продается седан Corolla, цена которого стартует с 1,6 млн руб.

Ранее стало известно, что в России начали вдвое реже угонять Toyota Camry и Hyundai Solaris.