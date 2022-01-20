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УАЗ опроверг сотрудничество по производству электромобиля EVM PRO

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uaz.ru

Ульяновский автозавод открестился от сотрудничества с компанией «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», которая сообщала о планах выпустить первый «электрогрузомобиль» на базе УАЗ «Профи» в рамках правительственного специнвестконтракта (СПИК). Об этом «Газете.Ru» сообщили представители УАЗа.

«Что касается проекта компании «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», мы хотим подчеркнуть, что УАЗ не участвовал ни в разработке продукта, ни в испытаниях прототипа и не может подтвердить возможность омологации данного коммерческого электромобиля исходя из требований технического регламента. На этом основании решение о поставке шасси для проекта не принято», — рассказали в ульяновской компании «Газете.Ru».

В январе 2022 года Минпромторг отчитался об итогах приема заявок на заключение СПИК по внедрению экологически чистых городских транспортных средств. В рамках контракта производители обязуются создать в России заводы, в обмен получают различные льготы, крупные гранты и субсидии. Питерская фирма ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» стала одной из двух, кто подал заявку.

Выяснилось, что «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» создана всего полгода назад, а уставный капитал фирмы составляет всего 10 тысяч рублей. В компании рассказывали «Газете.Ru», что EVM Pro станет первым российским «электрогрузомобилем», будет создан в тесном сотрудничестве с концерном УАЗ на базе шасси «Профи». Опытный экземпляр планировалось показать в первом квартале 2022 года.

Обе компании, которые хотят заключить СПИК, ранее не производили электрокаров, и их заявки вызвали недоумение у экспертов отрасли. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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