Собака проехалась в автомобиле без водителя и устроила аварию

В канадской Манитобе пес, пока хозяев не было дома, забрался в гольф-кар, который начал движение и столкнулся с припаркованным внедорожником. О том, что аварию устроила собака, владельцам машины стало известно благодаря записи с камеры видеонаблюдения, рассказывает CTV News.

Десятилетний английский мастиф по кличке Титан в поисках укрытия от дождя забрался в гольф-кар, на котором очень любил ездить с хозяевами. Оказалось, что после последней поездки автомобиль не выключили должным образом, и он вместе с псом тронулся с места. Гольф-кар повернул налево и врезался в припаркованный черный Jeep.

После столкновения Титан выпрыгнул из гольф-кара и, не оглядываясь, ушел с места происшествия. Хозяйка пса рассказала, что домашнее животное не пострадало, а внедорожник получил незначительные повреждения, которые смог устранить ее муж.

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