Названы самые популярные авто перегонщиков из Японии

В десятку самых популярных моделей с пробегом, которые продавцы c «Авито Авто» предлагают привезти из-за границы, чаще всего встречаются праворульные авто из Японии, говорится в отчете, подготовленном по заказу «Газеты.Ru».

На первом месте расположился минивэн Toyota Alphard, вторая строчка у электромобиля Nissan Leaf, тройку замкнул еще один минивэн — Honda Stepwgn. Пятерку дополнили седан Toyota Crown и компактвэн Honda Freed.

С января по октябрь 2021 года на этой площадке было размещено в 2,5 раза больше объявлений о продаже машин с пробегом, которые не эксплуатировали на территории России, чем в аналогичный период прошлого года.

Опрошенные «Газетой.Ru» частные продавцы признались, что спрос на машины в этом году резко возрос — в неделю продается минимум по автомобилю, хотя раньше одна машина могла стоять на продаже по несколько месяцев. Подробности о «сером» импорте иномарок — в материале «Газеты.Ru».