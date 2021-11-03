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ГИБДД призвала родителей следить за детьми

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Госавтоинспекция призвали родителей уделить повышенное внимание безопасности детей на дороге в праздничные дни.

«В особую группу риска попадают прежде всего малолетние пешеходы и несовершеннолетние пассажиры транспортных средств. Госавтоинспекция призывает ответственно соблюдать основные правила, которые помогут избежать детских травм», — сообщили в пресс-службе ведомства.

За 10 месяцев 2021 года количество ДТП с участием детей сократилось на 1,9% (15 тыс.), число раненых – на 4,7% (14,9 тыс.). При этом возросло на 5,3% (459) число погибших детей, говорится в сообщении ГИБДД, присланном в редакцию «Газеты.Ru».

В сентябре также возросло количество наездов на детей (в том числе на пешеходных переходах) и ДТП, произошедших по собственной неосторожности несовершеннолетних. Самыми распространенными стали ДТП с участием детей-пассажиров (44,8%). На долю ДТП с участием детей-пешеходов приходится порядка 40%, а велосипедистов — 10%.

Ранее ГИБДД объявила о массовых проверках в ноябрьские праздники, а эксперт посоветовал, как себя вести водителям, которых остановили инспеткоры.

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