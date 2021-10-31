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В Сочи полицейские остановили диван на колесах

В Сочи полицейские задержали на дороге диван на колесах, сообщает Mash.

Самодельное транспортное средство колесило по улицам города. Оно представляло собой чилаут-зону в виде дивана и стола. Кроме того, на нем был установлен флаг.

Полицейские изъяли диван на колесах и поместили его на охраняемую стоянку.

По информации kp.ru, определить модель двигателя и остальные механизмы необычного транспортного средства при внешнем осмотре не удалось. В отношении водителя составили административный протокол за езду без ремней безопасности. Ему грозит штраф в тысячу рублей.

Ранее на московской дороге задержали «бэтмобиль». Авто не было зарегистрировано в государственных органах, а его габариты превышали разрешенные. Транспортное средство также доставили на спецстоянку.

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