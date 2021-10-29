Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Reuters: Госдепартамент договорился с Россией об увеличении числа полетов из США 11:27
Электронные копии военного билета и других документов появятся в России... 11:26
Российский борец Власов рассказал о своем отношении к украинскому боксеру Усику 11:22
Худрук Театра Моссовета высказался о внезапном уходе Виктора Сухорукова 11:21
Депутата Госдумы от КПРФ Рашкина поймали с убитым лосем в Саратовской области 11:11
На Тайване сняли порноверсию «Игры в кальмара» 11:10
Молдавия не может найти «точку соприкосновения» с «Газпромом» 11:07
Власти Петербурга обратятся в полицию из-за фейка об удорожании проезда 11:06
В Минздраве рассказали, сколько беременных в России привились от коронавируса 11:02
Гимнастка Мельникова рассказала, как судьи лишили ее золота на чемпионате мира 10:59

ГИБДД призвала байкеров уйти с дорог

close
100%
Depositphotos

Московская Госавтоинспекция призвала мотоциклистов завершить сезон. В ведомстве объяснили, что погодные условия уже достаточно неустойчивы, поэтому езда на двухколесном транспорте рискованна и опасна для мотоциклистов и других участников дорожного движения.

С начала года в Москве зарегистрировано 679 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. В авариях погибли 32 человека и 727 получили травмы. С января по октябрь инспекторы ДПС зафиксировали более 95 тыс. нарушений со стороны водителей, управляющих мототранспортом.

Ранее московский департамент транспорта объявил, что на юго-востоке столицы заработал первый комплекс, который распознает мотоциклы и машины, которые ездят между полос.

Недавно стало известно, что в Нижнем Новгороде в возрасте 90 лет умерла старейший байкер России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть