ГИБДД призвала байкеров уйти с дорог

Московская Госавтоинспекция призвала мотоциклистов завершить сезон. В ведомстве объяснили, что погодные условия уже достаточно неустойчивы, поэтому езда на двухколесном транспорте рискованна и опасна для мотоциклистов и других участников дорожного движения.

С начала года в Москве зарегистрировано 679 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. В авариях погибли 32 человека и 727 получили травмы. С января по октябрь инспекторы ДПС зафиксировали более 95 тыс. нарушений со стороны водителей, управляющих мототранспортом.

Ранее московский департамент транспорта объявил, что на юго-востоке столицы заработал первый комплекс, который распознает мотоциклы и машины, которые ездят между полос.

Недавно стало известно, что в Нижнем Новгороде в возрасте 90 лет умерла старейший байкер России.