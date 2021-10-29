Эксперт Васильев рассказал про «опасный» тюнинг автомобилей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал агентству «Прайм» о «подводных камнях» тюнинга автомобиля.

«Если вы хотите придать автомобилю индивидуальность или повысить его ездовые характеристики, стоит проявлять осторожность», — предупредил эксперт.

Он напомнил, что в России запрещено применять нештатную светотехнику или несертифицированные автопроизводителем обвесы, багажники, а также силовые бампера и «кенгурятники».

Также нельзя тонировать cтекла с нарушением закрепленных норм. Все это не только может привести к штрафам, но и повлиять на безопасность на дороге, говорит эксперт.

Васильев напомнил, что наступает зима, поэтому лучше использовать силиконовые смазки, чтобы не допустить замерзания замков и дополнительных дверей, а также не забывать сушить автомобиль после мойки.

Ранее эксперт рассказал, какие машины чаще всего останавливают сотрудники ГИБДД.