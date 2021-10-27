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Hyundai построила автомобиль, который умеет ездить боком

Компания Hyundai представила технологию, которая позволяет автомобилям парковаться, поворачивая все колеса на угол до 90°, и вращаться на месте. Разработкой занимается подразделение Hyundai Mobis, сообщает KCB.

За поворот каждого колеса отвечает отдельный модуль с электромотором, системой рулевого управления, подвеской и тормозной системой. Это решение позволяет отказаться от какого-либо механического соединения между колесами и делает автомобиль гораздо маневреннее по сравнению с современными, у которых угол поворота колес составляет 30°. Разработка корейской компании может облегчить парковку и маневрирование транспорта на городских улицах.

Новую технологию называют одной из ключевых в концепции городской мобильности будущего. Платформу с функцией поворота всех колес на угол до 90° в Hyundai планируют построить к 2023 году.

Ранее стало известно, что Tesla Model 3 стала самой продаваемой машиной на европейском рынке — прежде электрокар никогда не возглавлял топ продаж.

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