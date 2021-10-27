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ГИБДД отправилась в рейд по беседам в поликлиники

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ГИБДД России

Госавтоинспекция продолжает акцию под названием «Засветись!», в рамках которой рассказывает о необходимости применения световозвращателей. Ранее инспекторы ходили с тематическими листовками по автомагазинам и дилерским центрам, потом отправились на заправочные станции, а теперь посетили детские медицинские учреждения южного и северо-западного административного округа Москвы.

Сотрудники ГИБДД напоминали детям и родителям о важности использовать фликеры осенью и зимой, показывали наиболее эффективные места их крепления на одежде, а также раздавали тематические комиксы-раскраски и световозвращающие стикеры.

В ведомстве отмечали, что использование фликеров в темное время суток может снизить риск ДТП с пешеходом в 10 раз. Световозвращающие элементы позволяют водителям заметить человека на расстоянии 100-200 метров.

Ранее стало известно, какие проверки планирует московская Госавтоинспекция в нерабочие дни, которые продлятся с 28 октября по 7 ноября.

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