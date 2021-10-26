Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Молдавия заключила контракт о закупке газа у Нидерландов 19:23
Президент Германии вручил Меркель уведомление об окончании полномочий канцлера 19:17
Дуров раскрыл механизм размещения рекламных сообщений в Telegram 19:13
Украина выдала России обвиняемого в хищении средств для пострадавших... 19:04
В Минэкономики ФРГ заявили, что «Северный поток-2» не представляет угрозы 18:59
Пушков резко отреагировал на извинения Моргенштерна за слова о Дне Победы 18:53
Нападающий «Атлетико» Суарес ответил на обвинения в расизме... 18:53
Появились подробности спасения военными России панамских моряков от пиратов 18:50
Познер предложил «Агате Кристи» переименоваться после скандала... 18:49
Первое свидание для девушки, которая привела с собой 23 родственника... 18:43

ГИБДД назвала главные неисправности авто, которые приводят к ДТП

close
100%
Агентство «Москва»

Техническая неисправность транспорта стала основной либо сопутствующей причиной 5,6 тыс. ДТП за первые девять месяцев 2021 года. Об этом говорится в исследовании ГИБДД, с которым ознакомилась «Газета.Ru». В Госавтоинспекции назвали основные виды таких неисправностей.

Чаще всего в аварии попадали автомобили с конструктивными изменениями, сведения о которых отсутствуют в регистрационных документах (28,8% от всех ДТП с неисправностями). В 20% случаев на одной оси были установлены шины различных размеров (конструкций, моделей, с различными рисунками протектора), либо на автомобиле стояла шипованная и нешипованная резина одновременно.

В 12,6% случаев у автомобилей были неисправны внешние световые приборы, в 12,3% аварий коэффициент светопропускания стекол оказался менее нормативного, а в 11% происшествий стояли шины, не соответствующие модели автомобиля.

«Следует подчеркнуть, что при наличии неисправности в виде износа рисунка протектора шин доля погибших (14,1%) в полтора раза превышает долю ДТП (8,6%)», — говорится в исследовании.

Доля ДТП, при которых зафиксированы технические неисправности транспортных средств либо условия, при которых запрещена их эксплуатация, составляет 5,9% от всех аварий. В 2021 году в таких авариях погибли 882 человека (на 7,8% больше, чем в 2020-м) и 7,6 тыс. человек получили травмы (+1%).

Также в исследовании ГИБДД перечислила шесть недостатков дорог, из-за которых случаются аварии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях