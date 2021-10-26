ГИБДД назвала главные неисправности авто, которые приводят к ДТП

Техническая неисправность транспорта стала основной либо сопутствующей причиной 5,6 тыс. ДТП за первые девять месяцев 2021 года. Об этом говорится в исследовании ГИБДД, с которым ознакомилась «Газета.Ru». В Госавтоинспекции назвали основные виды таких неисправностей.

Чаще всего в аварии попадали автомобили с конструктивными изменениями, сведения о которых отсутствуют в регистрационных документах (28,8% от всех ДТП с неисправностями). В 20% случаев на одной оси были установлены шины различных размеров (конструкций, моделей, с различными рисунками протектора), либо на автомобиле стояла шипованная и нешипованная резина одновременно.

В 12,6% случаев у автомобилей были неисправны внешние световые приборы, в 12,3% аварий коэффициент светопропускания стекол оказался менее нормативного, а в 11% происшествий стояли шины, не соответствующие модели автомобиля.

«Следует подчеркнуть, что при наличии неисправности в виде износа рисунка протектора шин доля погибших (14,1%) в полтора раза превышает долю ДТП (8,6%)», — говорится в исследовании.

Доля ДТП, при которых зафиксированы технические неисправности транспортных средств либо условия, при которых запрещена их эксплуатация, составляет 5,9% от всех аварий. В 2021 году в таких авариях погибли 882 человека (на 7,8% больше, чем в 2020-м) и 7,6 тыс. человек получили травмы (+1%).

Также в исследовании ГИБДД перечислила шесть недостатков дорог, из-за которых случаются аварии.