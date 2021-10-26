ГИБДД показала новые спецавтомобили ДПС

Автопарк Госавтоинспекции Новгородской области пополнился 23 автомобилями Lada Vesta, объявили в местной ГИБДД. Автомобили поступили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В ведомстве рассказали, что сотрудники дорожной полиции провели тщательный осмотр новых патрульных автомобилей ДПС.

«Полученные транспортные средства отличаются повышенной энергообеспеченностью, оборудованы внутренними и внешними видеорегистраторами, спецсигналами и громкоговорящими устройствами. В дальнейшем в салонах автомобилей дополнительно будут установлены радиостанции», — отметили в ГИБДД.

В прошлом году новгородская Госавтоинспекция получила 58 автомобилей Skoda Octavia и семь внедорожников УАЗ «Патриот».

Ранее для экипажей ДПС подготовили 2497 новых седанов Hyundai Solaris, рассказали в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ». Поставка автомобилей для нужд МВД осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».