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В Санкт-Петербурге восстановили довоенный троллейбус

Музей городского электрического транспорта Санкт-Петербурга объявил о завершении реставрации троллейбуса ЯТБ-2. Он был выпущен в 1938 году Ярославским автомобильным заводом.

В музее рассказали, что останки троллейбуса случайно обнаружили в 2007 году на дачном участке под Петербургом в районе озера Зеркальное. Ранее считалось, что таких моделей в мире не сохранилось. Троллейбус восстановили по образцу самого позднего послевоенного капитального ремонта.

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Музей электрического транспорта

Ярославские троллейбусы второй модели выпускались в 1937–1938 годах, они сменили самые первые троллейбусы Ленинграда — модель ЯТБ-1. Вторая модель получила облегченную конструкцию кузова и рамы, что привело к увеличению срока эксплуатации. Всего в городе было около двух десятков ЯТБ-2.

Вплоть до 1970 годов троллейбусы ЯТБ, приспособленные под бытовки, можно было встретить в Ленинграде и области. В 1996 году на одной из дач под Зеленогорском случайно был обнаружен сарай, построенный из кузова ЯТБ-1. Троллейбус удалось полностью отреставрировать.

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