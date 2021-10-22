ГИБДД объявила, каким регионам ждать «сплошных проверок» на дорогах

В пятницу и на предстоящих выходных Госавтоинспекция собирается активно искать нарушителей правил обгона, нетрезвых водителей, неплательщиков штрафов и других автомобилистов, которые не соблюдают правила. В некоторых регионах пообещали «сплошные проверки» и «широкомасштабные рейды».

Так, в Брянской области с 22 по 23 октября сотрудники ГИБДД будут проводить мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и нарушением правил обгона. Для эффективности поиска нарушителей применят скрытое патрулирования.

В пятницу, 22 октября, на автодороге «Р-120» в Смоленской области проводятся «сплошные проверки» водителей транспортных средств. В рамках подобных мероприятий полицейские на определенном участке дороги останавливают все автомобили, оценивая состояние каждого водителя, и особое внимание уделяют наличию признаков опьянения.

В предстоящие выходные дни в районах Курской области сотрудники ГИБДД тоже проведут мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость. В рамках рейда тотальные проверки состояния трезвости с пятницы по воскресенье организуют и во всех районах Красноярска, пообещав вывести на дороги города дополнительные экипажи ДПС, а в ночное время перекрывать проезжую часть для тщательного контроля проезжающего транспорта. ГИБДД также собирается активно искать нетрезвых водителей в Самарской и Белгородской области.

В Ростовской области с 23 октября по 1 ноября пройдет мероприятие под названием «Декадник безопасности дорожного движения». Задачами полицейских стали пресечение и профилактика нарушений ПДД, которые чаще становятся причинами аварий (в том числе допущенные водителями грузового транспорта и автомобилистов со стажем менее двух лет). ГИБДД будет контролировать соблюдение перевозчиками требований к техническому состоянию грузового транспорта и перевозкам детей.

23 октября в ходе сплошной проверки транспорта инспекторы ГИБДД будут выявлять нарушителей правил применения ремней безопасности и перевозки детей и в Иркутской области.

В Тамбове и районе 22 октября сотрудники Госавтоинспекции с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) искали «злостных неплательщиков» штрафов. Они арестовали четыре автомобиля, владельцы которых имеют задолженности от 60 тыс. руб. до 490 тыс. руб.