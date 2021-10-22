Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Кремле ответили на вопрос о встрече президента... 12:41
Песков уточнил, может ли «Талибан*» перестать быть запрещенной организацией 12:40
В Молдавии заявили, что не уверены в достижении газовой договоренности... 12:39
Леонова высказалась о травме и ошибках Трусовой накануне этапа Гран-при в США 12:37
В Кремле заявили, что России не нужен диалог с НАТО 12:35
Песков прокомментировал возможность введения жесткого локдауна в России 12:34
В Кремле оценили возможность ограничений на въезд из Белоруссии, где... 12:31
Песков: запланированный режим нерабочих дней позволит предотвратить цепочку заражений... 12:31
В Африке сфотографировали сову, которая скрывалась от орнитологов 150 лет 12:29
В Кремле рассказали о мерах поддержки семьям в нерабочую неделю 12:29

Обновленный Lexus ES начали продавать в России

close
100%
Пресс-служба Lexus

В России стартовали продажи обновленного седана Lexus ES, для заказа доступны три модели в различных комплектациях, рассказала пресс-служба марки.

Внешне новинка отличается затемненной решеткой радиатора, иным дизайном дисков и L-образными фарами. Вместе с обновлением седан получил доработанную подвеску и новый мотор объемом 2,0 литра (150 л.с.) в сочетании с вариатором. Lexus ES оборудован комплексом систем активной безопасности нового поколения, функцией адаптивного дальнего света, технологиями связи со смартфоном и обновленной мультимедиа-системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В базовой версии предлагаются мультимедиа с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары ближнего и дальнего света с одной линзой, системы помощи при выезде с парковки и мониторинга «слепых зон», люк с электроприводом и 10 подушек безопасности. Цена начальной комплектации Comfort стартует от 3,5 млн рублей для Lexus ES 200 и от 3,7 млн рублей для Lexus ES 250.

close
100%
Пресс-служба Lexus

Клиентам доступны модификации ES 200 (2,0 л; 150 л.с.), ES 250 (2,5 л; 200 л.с.) и ES 350 (V6 на 3,5 л; 249 л.с.). Два самых мощных агрегата сочетаются с 8-ступенчатым «автоматом», такие версии седана также доступны в исполнении F Sport с особыми деталями экстерьера и интерьера.

Автомобиль в комплектации Advance стоит от 3,8 млн рублей, Premium обойдется минимум в 4,4 млн рублей, Luxury — в 4,8 млн рублей. Стоимость ES в комплектации F Sport начинается от 4 млн рублей.

В середине октября в России состоялась премьера нового внедорожника Lexus LX.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях