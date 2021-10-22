Обновленный Lexus ES начали продавать в России

В России стартовали продажи обновленного седана Lexus ES, для заказа доступны три модели в различных комплектациях, рассказала пресс-служба марки.

Внешне новинка отличается затемненной решеткой радиатора, иным дизайном дисков и L-образными фарами. Вместе с обновлением седан получил доработанную подвеску и новый мотор объемом 2,0 литра (150 л.с.) в сочетании с вариатором. Lexus ES оборудован комплексом систем активной безопасности нового поколения, функцией адаптивного дальнего света, технологиями связи со смартфоном и обновленной мультимедиа-системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В базовой версии предлагаются мультимедиа с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары ближнего и дальнего света с одной линзой, системы помощи при выезде с парковки и мониторинга «слепых зон», люк с электроприводом и 10 подушек безопасности. Цена начальной комплектации Comfort стартует от 3,5 млн рублей для Lexus ES 200 и от 3,7 млн рублей для Lexus ES 250.

close 100% Пресс-служба Lexus

Клиентам доступны модификации ES 200 (2,0 л; 150 л.с.), ES 250 (2,5 л; 200 л.с.) и ES 350 (V6 на 3,5 л; 249 л.с.). Два самых мощных агрегата сочетаются с 8-ступенчатым «автоматом», такие версии седана также доступны в исполнении F Sport с особыми деталями экстерьера и интерьера.

Автомобиль в комплектации Advance стоит от 3,8 млн рублей, Premium обойдется минимум в 4,4 млн рублей, Luxury — в 4,8 млн рублей. Стоимость ES в комплектации F Sport начинается от 4 млн рублей.

В середине октября в России состоялась премьера нового внедорожника Lexus LX.