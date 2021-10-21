ГИБДД назвала три главных проблемы каршеринга

Пресс-служба ГИБДД объявила, что за первые девять месяцев 2021 года в Москве автоинспекторы пресекли более 58 тысяч административных правонарушений среди пользователей машин каршеринга, и перечислила три самых распространенных.

Так, водители, которые берут автомобили в краткосрочную аренду, чаще всего ездят в нетрезвом состоянии, садятся за руль без водительских прав, а также ездят без регистрации в компании арендодателе (либо по подложной регистрации).

Всего с января по сентябрь в столице зарегистрировано 309 дорожно-транспортных происшествий с машинами каршеринга. В них погибли 17 человек и 378 получили травмы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга.

Недавно юрист опроверг слухи о том, что российских водителей начнут лишать прав за долги по штрафам, алиментам и неоплату услуг каршеринга.

В России уменьшилось количество частных автовладельцев, свидетельствуют данные опроса. Также жители нашей страны стали реже пользоваться машиной в ежедневном режиме. Автомобильный рынок ожидает смена модели потребления и структурная перестройка, рассказали эксперты «Газете.Ru».