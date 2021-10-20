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Toyota Fortuner получил новую версию в России и подорожал

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Toyota

Внедорожник Toyota Fortuner предложили на российском рынке в новой спецверсии Black Onyx. Вместе с этим Fortuner во всех комплектациях подорожал вслед за седаном Camry, кроссоверами C-HR с RAV4 и внедорожниками Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Об этом узнали «Автоновости дня» узнали в ходе мониторинга прайс-листов марки.

Официально о появлении версии Black Onyx для Fortuner компания Toyota пока не рассказывала. Такой внедорожник отличается двухцветным исполнением кузова, иными решеткой радиатора и бамперами, а также эмблемами с названием спецверсии и черным декором. Теперь это топовая комплектация, в ней автомобиль стоит от 4,07 млн руб. Аналогичная версия осенью прошлого года появилась у Land Cruiser Prado.

Стандартная версия Toyota Fortuner подорожала на 97 тыс. руб. (до 2,98 млн руб.), такую же прибавку получил автомобиль в исполнении «Комфорт» (3,36 млн руб.). Средняя комплектация «Элеганс» выросла в цене сильнее всего — на 130 тыс. руб. (3,68 млн руб.), а предтоповая комплектация «Престиж» получила наименьшую прибавку в 95 тыс. руб. (3,92 млн руб.).

Toyota Fortuner предлагается в России с 2,7-литровым 166-сильным бензиновым «атмосферником» и дизельным мотором объемом 2,8 литра и мощностью 200 л.с. Первый сочетается с 5-ступенчатой механикой или 6-диапазонным «автоматом», а второй только с автоматической трансмиссией.

Ранее стало известно, что лишь за первую половину октября в России подорожали автомобили 25 марок.

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