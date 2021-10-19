Неуправляемая «Газель» протаранила автомобиль ДПС

В Ростове-на-Дону водитель «Газели» устроил аварию с полицейской Skoda Octavia, рассказали в отделе пропаганды БДД ГИБДД Ростовской области.

Одна грузовая «Газель» буксировала другую «Газель» на мягкой сцепке. На проспекте Шолохова ведомая машина врезалась в припаркованный патруль ДПС, который стоял с включенными проблесковыми маячками. От удара полицейский автомобиль отбросило в стоящий рядом МАЗ с полуприцепом.

В результате ДТП машины получили повреждения, а сотрудник полиции с травмами был госпитализирован. В соцсетях появилось видео с последствиями аварии, на котором можно разглядеть патрульную Skoda — от удара заднюю часть автомобиля ДПС почти полностью смяло.

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