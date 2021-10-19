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Росаккредитация уведомила о дистанционной экспертизе автомобилей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Предварительная экспертиза и проверка безопасности автомобилей на предмет внесения изменений в конструкцию могут проводиться дистанционно, сообщили «Газете.Ru» в информационной базе «Гарант» со ссылкой на Росаккредитацию.

В ведомстве напомнили, что с июля этого года для проверки требований к транспортным средствам, которые находятся в эксплуатации, при внесении изменений в конструкцию применяется ГОСТ 33670-2015. «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия».

Заключение предварительной экспертизы и протокол проверки безопасности оформляет аккредитованная испытательная лаборатория, которая включена в Единый реестр органов по оценке соответствия (ЕАЭС).

Ранее стало известно, что законопроект об отмене обязательного техосмотра в Госдуме рассмотрят в осеннюю сессию — предположительно, он будет принят уже до конца ноября.

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