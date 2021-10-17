МВД и Минтранс предлагает ограничить скорость автобусов без ремней до 70 км/ч

МВД и Министерство транспорта выпустили совместное предложение по изменению ПДД, по которым предлагается ограничить скорость автобусов без ремней безопасности до 70 км/ч при движении вне населенных пунктов, сообщает РИА «Новости».

Действующие с 1993 года правила дорожного движения указывают, что при движении вне населенных пунктов междугородние и маломестные автобусы могут двигаться со скоростью не более 90 км/ч.

«Абзац третий изложить в следующей редакции: «автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров — не более 90 км/ч, другим автобусам — не более 70 км/ч;», — указано в предложении.

Ранее в России разработали ПДД для электросамокатов.

Детям до семи лет можно будет пользоваться средствами индивидуальной мобильности только в сопровождении взрослых. Лицам старше 14 лет разрешили двигаться на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 км/ч.