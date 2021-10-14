ГИБДД напомнила фермерам про фликеры для скота

Госавтоинспекция Тывы решила напомнить собственникам сельскохозяйственных животных об ответственности за неорганизованный выпас и опубликовала фотографии сотрудника ДПС, который вешает фликеры на животных.

Свободный выпас вблизи автомобильных дорог (особенно в темное время суток) создает аварийные ситуации. Особенно опасными в ГИБДД назвали лошадей, поскольку их поведение в темное время суток при свете фар движущегося автомобиля непредсказуемо. По статистике, в Тыве в 2021 году больше половины наездов на домашних животных приходится на лошадей (18 из 33 случаев).

Последний раз ДТП с животным в Тыве произошло 12 октября. Тогда в семь часов вечера Lada Granta столкнулась с коровой и вылетела с трассы. Следом на погибшее животное наехала «ГАЗель», которая двигалась по другой полосе, и опрокинулась. Медицинская помощь потребовалась пяти участникам дорожного движения. Ранее (7 октября) в результате аварии с выбежавшей на дорогу лошадью погибли два человека.

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За нарушение правил выпаса и перегона скота предусмотрена административная ответственность. В законах Республики Тывы прописано, что выпас животных без сопровождения влечет штраф для граждан в размере от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей, а для юридических лиц — от 3000 до 5000 рублей.

Животноводам напомнили, что запрещено перегонять скот через автодорогу вне специальных мест и оставлять на дороге животных без надзора (в особенности в темное время суток). Ответственность предусмотрена по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.

Недавно ГИБДД провела рейд по фликерам — светоотражающим полоскам, которые, согласно ПДД, должны носить пешеходы. Однако никто о таких требованиях даже не знает, говорят эксперты, а правила дорожного движения содержат откровенно архаичные нормы.

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