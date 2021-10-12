«Русский Халк» попытается отбуксировать 13-тонный «КамАЗ»

Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк», рекордсмен мира по буксировке многотонной техники, попытается отбуксировать пожарный «КамАЗ» весом более 13 тонн, сообщает РИА Новости.

«Русский Халк» собирается установить рекорд России по буксировке без использования специальных приспособлений. Отмечается, что в истории российского силового экстрима никто таким способом в одиночку не перетаскивал пожарную машину весом более 13 тонн. Во время буксировки спортсмен планирует надуть до разрыва несколько медицинских грелок.

«Сложность еще заключается в том, что в пожарной машине находится почти 6 тонн воды, которая создает определенную инерцию, мешающую атлету двигаться вперёд без использования каната до конца дистанции. Вода буквально тормозит машину раскачиваясь во время буксировки машины», - рассказал агентству главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.

Рекорд будут фиксировать 23 октября на базе спасательного центра МЧС России в подмосковном Ногинске.