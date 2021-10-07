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Пьяная студентка угнала машину и устроила гонки с полицией

Сотрудники ГИБДД задержали молодую девушку, которая управляла угнанным автомобилем в нетрезвом виде, сообщает «МВД Медиа».

Автоинспекторы обратили внимание на автомобиль, который двигался без включенных фар. Нарушитель не остановился на стоп-линии на ж/д переезде, а потом, заметив патрульный автомобиль, начал набирать скорость, не подавая сигналы поворота при перестроениях.

Сотрудники ГИБДД остановили нарушителя, за рулем оказалась 21-летняя девушка с признаками опьянения. Тест на содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе выявил без малого 2,5 мг/л — это превышает допустимую норму более чем в 15 раз. Водительских прав у девушки при себе не было.

Выяснилось, что водительского удостоверения у задержанной никогда не было, а автомобиль она взяла у знакомого, с которым всю ночь распивала спиртные напитки, и не сообщила ему об этом. Машина девушке понадобилась для того, чтобы добраться до Саяногорска в учебное заведение.

Полицейские отправили автомобиль на штрафстоянку. Позже в дежурную часть полиции обратился хозяин авто, заявив об угоне.

Девушке предстоит оплатить различные административные штрафы, также на нее завели уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Суд отправил ее в изолятор на 10 суток.

Ранее стало известно, что полиция республики Тыва будет изымать автомобили у водителей, которых повторно поймали пьяными за рулем.

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