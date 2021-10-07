Курская область не даст деньги на ремонт дорог из-за слабой вакцинации

В Курской области власти пообещали лишить те районы денег на благоустройство и ремонт автомобильных дорог в 2022 году, которые отстают по темпам вакцинации от коронавируса, пишет ТАСС.

Сокращениями дотаций из областного бюджета пригрозил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, средства не получал те районы, где сейчас менее 55% вакцинированных. Глава региона отметил, что по темпам вакцинации от коронавируса отстают 13 из 28 районов.

Напротив, тем районам Курской области, где темпы прививочной кампании от COVID-19 лучше, в будущем году пообещали выделить дополнительные средства из бюджета региона на благоустройство и ремонт дорог. Таких районов всего четыре, отметил губернатор.

В Курской области выявлено 58 980 случаев заражения коронавирусом, 1484 человека скончались.