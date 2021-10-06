Toyota выпустила Corolla в честь трека Нюрбургринг

Компания Toyota представила спецверсию модели Corolla Altis под названием Nürburgring Edition. Новинку, предназначенную для рынка Таиланда, посвятили успехам команды Toyota Gazoo Racing Team Thailand в марафоне «24 часа Нюрбургринга», она побеждала на подготовленной к гонкам Corolla два года подряд.

Особая Toyota Corolla Altis (так модель называется на местном рынке) отличается другими бамперами, нестандартной решеткой радиатора, боковыми юбками и спойлером на крыше багажника, а также псевдодиффузором и более низким дорожным просветом. Также версию Nürburgring Edition можно узнать по шильдикам спецсерии.

В Toyota заявили, что по сравнению со стандартным автомобилем новинка лучше реагирует на нажатие педали акселератора. Мощнее Corolla Altis не стала — под капотом стоит 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 138 лошадиных сил, также доступен гибридный 1,8-литровый мотор мощностью 121 л.с. Мощность передается на переднюю ось через вариатор.

Пакет Nürburgring Edition оценили в 42 тысячи бат (90 тысяч рублей по текущему курсу). Покупатели Corolla Altis могут получить его бесплатно, если приобретут фирменную страховку на сумму 31 тысяча бат (65 тысяч рублей).