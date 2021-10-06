Водитель встретил тигра рядом с трассой в Приморье

На Дальнем Востоке тигр вышел к автомобильной трассе и встал рядом с ограждением, позволив снять себя на видео.

Представители организации Центр «Амурский тигр» рассказали в Instargam-аккаунте, что видео было сделано в Хасанском районе Приморского края.

»«Все вы храбрые, пока в машине», – вздохнул тигр и ушел», — написал в комментариях к ролику один из пользователей соцсети.

Похожее видео было сделано в том же районе 24 сентября, тогда автомобилисты встретили хищника ночью у трассы.

«Достоверно неизвестно, те же это люди и хищник, что и на предыдущем видео из Хасанского района. Так или иначе, встреча прошла в штатном режиме: автолюбители тигру не навредили, он им тоже», — сообщили специалисты.