Гаишники устроили дрифт для учительницы

Учительница русского языка и литературы одной из московских школ попала на курсы экстремального вождения по инициативе ГИБДД, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции присоединились к акции, которую Российское движение школьников проводит второй год в честь празднования Всемирного дня учителя.

Как рассказала школьница, чей пост попал в тройку финалистов в категории «Это мой учитель», мечтой ее преподавателя были курсы экстремального вождения. Исполнить мечту учительницы решили в Госавтоинспекции.

В праздничный день патрульный автомобиль ГИБДД забрал женщину от здания школы и отвез ее на автодром. Там сотрудники пилотажной группы водительского мастерства «Каскад» продемонстрировали учительнице приемы экстремального вождения, после чего ей подарили сертификат на курсы контраварийной подготовки.

Ранее стало известно, что в России цветы ко Дню учителя подорожали в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом.