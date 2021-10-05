CAR.RU: В Европе продают поддельное моторное масло

Старым двигателям может не нанести вред моторное масло низкого качества. Но современные высокоэффективные агрегаты к этому не готовы. Эксперты CAR. RU решили разобраться, как остро стоит проблема поддельных смазочных материалов в западных странах.

По данным портала, основной способ подделки моторных масел заключается в выпуске продукции на «черных» заводах. Масла готовят из самых дешевых материалов. Далее их разливают по самодельным канистрам. Такую подделку можно отличить по упаковке, она отличается от оригинала.

Производители скупают пустые канистры моторных масел в автосервисах. Таким образом они борются с тем, чтобы в их упаковке не продавали поддельное масло.

Другой вид подделки — «проколотые» контрафактные масла. Сначала покупается оригинальное масло, его тара опустошается через отверстие по шву. В него же заполняется поддельное моторное масло, отверстие запаивается.

В европейских странах тема поддельных технических жидкостей стоит достаточно остро, утверждают эксперты. Злоумышленников даже не смущают внушительные тюремные сроки. Поддельное масло с Запада часто реализуют через онлайн-продажи на сайтах.

Эксперты советуют приобретать масло у официальных дистрибьюторов либо в проверенных магазинах.