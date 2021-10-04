В Германии появилась парковка «гей-френдли»

В Германии появилась подземная парковка со стеной, выкрашенной в цвета ЛГБТ-движения. Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

В публикации отмечается, что при помощи радужной расцветки власти города Ханау решили выразить идеи «разнообразия, терпимости и космополитизма» после событий 2020 года, когда девять мигрантов были убиты в результате террористического акта ультраправых экстремистов в Ханау. На подземной парковке стена напротив трех стояночных мест покрашена в радужные цвета, в дословном переводе с немецкого на ней написано «разнообразная парковка».

Как рассказал член городского совета и представитель компании-оператора сети парковок Hanauer Parkhaus GmbH (HPG) Томас Морлок, изначально планировалось раскрасить в радужные цвета пешеходные переходы, однако от этой идеи отказались, чтобы не ставить под угрозу безопасность дорожного движения.

По словам Морлока, эти парковочные места не зарезервированы для определенных людей, и на них может припарковаться кто угодно.

«Это такая же парковка, как и любая другая», — заявил он.

Правда, раскрашивать стены других парковок в радужные цвета пока не планируется. В эфире программы Bild Live немецкие журналисты заявили, что парковка якобы зарезервирована для членов ЛГБТК-сообщества. В компании HPG, к чьей парковке привлекло внимание СМИ, объяснили, что это не так.

«Речь идет не о зарезервированных парковочных местах для особой группы людей, а о ярком красочном символе, направленном против ненависти и отчуждения», — подчеркнули в HPG.