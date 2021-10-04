Водителей Subaru назвали главными нарушителями скорости

Водители Subaru стали самыми злостными нарушителями скоростного режима в США. Об этом говорится в исследовании компании Insurify, которая работает со страховщиками.

Согласно отчету Insurify, модель Subaru WRX возглавила рейтинг по числу штрафов за превышение скорости в 2021 году. 18,8% американских водителей WRX в этом году получали, как минимум, один штраф за нарушение скоростного режима. Японский спорткар лидирует в антирейтинге третий год подряд.

Первую тройку дополнили корейские Hyundai Genesis Coupe (17,72%) и Kia Stinger (16,58%). Следом за ними расположились Mazda3 (16,36%), Subaru BRZ (16,21%) и Scion FR-S (16,01%). Десятку автомобилей, чьи владельцы чаще остальных получают штрафы за превышение скорости, замкнули модели GMC C1500, Volkswagen Golf GTI (14,95%), Subaru Impreza (14,81%) и Hyundai Veloster (14,65%).

В ходе исследования аналитики изучили штрафы владельцев 393 различных моделей автомобилей. Как отмечает Insurify со ссылкой на данные аналитиков из J.D. Power and Associates, цена каждого автомобиля из этого рейтинга заметно ниже, чем средняя цена новой машины в США (41,044 доллара по состоянию на июль 2021 года).

Ранее сообщалось, что ГИБДД перестала штрафовать российских водителей за превышение средней скорости.