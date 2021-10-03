Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до девяти человек, сообщает РИА «Новости».

«Прокуратура Нанайского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка состоянию дорожного покрытия и соблюдению режима труда и отдыха водителя общественного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано в сообщении прокуратуры по Хабаровскому краю.

По данным правоохранительных органов, ДТП произошло по вине водителя автобуса, который не справился с управлением. В результате аварии пострадал также пятилетний ребенок.

«В ККБ №2 доставлены девять человек, среди них ребёнок пяти лет, людей обследуют, тяжёлых (больных) нет, все в состоянии средней тяжести, еще троих (в том числе ребёнка трёх лет) отпустили на амбулаторное лечение», — уточнили в минздраве региона.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали восемь человек.