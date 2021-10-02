В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали восемь человек

Пассажирский автобус попал в ДТП в Хабаровском крае, в результате чего пять человек были доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария случилась в Нанайском районе.

Как рассказал представитель экстренных служб, по предварительным данным, в ДТП пострадали еще трое человек, которые получили легкие травмы и в госпитализации не нуждаются.

По предварительной информации, автобус съехал в кювет.

Других подробностей не приводится.

Накануне сообщалось, что на трассе в Волгоградской области легковой автомобиль Chevrolet Niva столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали дети из спортивной школы.

До этого стало известно, что авария, в которую попали пять машин и грузовик на федеральной трассе Краснодар — Верхнебаканский в районе адыгейского поселка городского типа Энем, унесла жизни женщины и двоих детей.