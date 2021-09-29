Россиянам посоветовали модели автомобилей с пробегом, которые не стоит покупать

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал о нескольких моделях подержанных автомобилей, которые считаются неблагонадежными для покупки. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В публикации отмечается, что, отталкиваясь от отчетов TÜV (орган технического надзора за безопасностью транспортных средств) не самыми надежными машинами с пробегом считаются Nissan Qashqai, Chevrolet Spark/Matiz, Mazda RX-8, Citroen C5, а также Land Rover Range Rover Sport.

«При выборе автомобиля марки и модели на вторичном рынке стоит, прежде всего, учитывать свои потребности, особенности региона, бюджет, техническое состояние. Но, в целом, всё индивидуально», — подчеркнул Мигаль.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, кто из водителей должен пройти техосмотр по новым правилам. Речь идет о владельцах машин, срок действия диагностической карты которых истек до 1 февраля 2021 года, а также автомобилей, достигших возраста четырех лет (законом предусмотрена обязанность получить первую диагностическую карту).

Кроме того, техосмотр в обязательном порядке должен проходить грузовой, коммерческий и пассажирский транспорт.