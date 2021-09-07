Россияне стали чаще покупать «молодые» подержанные машины

В 2021 году российские водители начали чаще проявлять интерес к покупке подержанных трехлетних машин и авто в возрасте 4-5 лет. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на «Авито Авто».

Выяснилось, что с января по август текущего года спрос на трехлетние машины стал на 19% выше, чем в аналогичный период 2020 года. Покупательский интерес, по данным компании, к четырех- и пятилетним транспортным средствам вырос на 14%.

По информации «Авито Авто», в некоторых регионах страны спрос на машины возрастом в три года и 4-5 лет вырос существеннее, чем в среднем по России. В частности, в Новосибирске интерес к ним за год увеличился на 209% и 198% соответственно. В Барнауле — на 145% и 71%.

Молодые подержанные авто соотечественники могут рассматривать в качестве альтернативы новым.

В рейтинг самых востребованных на вторичном рынке моделей в возрасте до трех лет попали Lada Granta, Lada Vesta, а также Hyundai Solaris. В категории 4-5 лет: Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris.

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