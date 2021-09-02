В центре Киева грузовик провалился под фонтан на отремонтированной площади

В cети появилось видео грузовика, который провалился под фонтан в центре Киева. Об этом сообщает ТСН.ua.

Грузовик проехал по отремонтированной Арсенальной площади и на глазах очевидцев его колеса ушли под землю.

Отмечается, что в этом месте расположен сухой» фонтан, а саму площадь открыли после ремонта накануне.

По словам киевского градоначальника Виталия Кличко, утром водитель грузовика привез бутилированную воду в одно из учреждений, расположенных в отреставрированном помещении на Арсенальной площади, но вместо того, чтобы отнести ее, решил подъехать к зданию поближе, в результате чего его машина повредила покрытие фонтана.

Специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, смонтированных под плиткой.

Ранее сообщалось, как на машину чиновника стоимостью более 22 млн рублей рухнул флагшток, установленный ко Дню независимости Украины в Херсоне. Крупнейший в области флаг Украины должны были поднять на площади возле Херсонской областной универсальной научной библиотеки им. Олеся Гончара.