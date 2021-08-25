МВД предлагает изменить правила проверки водителей на алкогольное опьянение

МВД России разработало проект постановления правительства, предусматривающий изменения в порядок проведения проверки водителей на состояние алкогольного опьянения и информирования о ее результатах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве заявили, что намерены уточнить, кто имеет право проводить проверки для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

«Также предусматривается необходимость информирования освидетельствуемых водителей транспортных средств о наличии сведений о результатах поверок данных технических средств в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений», — подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что МВД России решило перенести на 2022 год запуск онлайн-базы, которая позволяет агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей.