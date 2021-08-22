Шесть человек погибли в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщает региональное управлении МЧС России.

«В результате столкновения есть погибшие. Всего для ликвидации ДТП привлекались: от РСЧС 23 человека, 10 единиц техники», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что столкнулись Lada Kalina и грузовая «Газель».

Как сообщает 161.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД, водитель Lada Kalina в разрешенном месте выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой «Газелью». После этого грузовик загорелся вместе с водителем в кабине, мужчина погиб.

При этом в легковушке погибли пять человек, в том числе двое детей — подросток 12 лет и ребенок, которому было 1 год и 9 месяцев. Дети, а также водитель и пассажир погибли на месте, еще одна пассажирка скончалась в больнице.

В МЧС уточнили, что авария произошла около 16.40 мск на автодороге между Сальском и поселком Гигант. Сейчас на месте происшествия работают семь сотрудников МЧС.

Ранее стало известно, что три человека погибли в результате аварии в Забайкалье на дороге Могойтуй - Сретенск - Олочи. В результате дорожного инцидента также пострадали пять человек.