Водителям рассказали, когда нужно заправлять полный бак

Бензобак автомобиля, который заправили по максимуму, может представлять собой опасность лишь в случае перелива топлива. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константина Епанешникова.

При подобной ситуации может произойти разлив бензина на дорогу, что грозит возгоранием.

«Если же топливный бак сделан из металла, то коррозия может появиться. И чтобы уменьшить ее появление в топливном баке, нужно обеспечить наименьшее количество конденсата — это можно сделать только максимальной заправкой топлива», — уточнил автоэксперт.

Как пояснил Еланешников, если у машины пластиковый бак, то можно заливать любое количество бензина.

Особое внимание количеству заливаемого топлива, по его словам, надо уделять зимой. В это время года авто могут эксплуатировать на улице, а потом ставить в гараж. При таких условиях может образоваться конденсат, мешающий нормальной работе двигателя.

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