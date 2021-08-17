Десять человек, среди которых пять детей, пострадали в ДТП под Иваново

Рейсовый микроавтобус, следовавший из Владимира в Кострому, столкнулся с легковым автомобилем вблизи деревни Кукарино в Ивановской области, пострадали десять человек, среди них пять детей. Об этом сообщили в УМВД России по Ивановской области.

«Пассажирский рейсовый микроавтобус столкнулся с автомобилем «Киа» на Московской трассе в районе деревни Кукарино в Ивановской области. По предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе пять детей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по предварительным данным пострадало 10 человек, из них 9 пассажиров машины «ГАЗ», в том числе – 5 детей. Серьезных травм нет.

Отмечается, что в маршрутном транспорте находилось 16 человек.

Ранее Министерство внутренних дел заявило об уменьшении смертности в ДТП (показатель транспортного риска) к концу текущего десятилетия в 2,68 раза.

В ведомстве добавили, что в начале 2021 года показатель транспортного риска стал одной из характеристик федерального проекта «Безопасные качественные дороги».