Взорвавшийся в Воронеже автобус не состоял на учете по ГБО

Рейсовый автобус, взорвавшийся 12 августа в Воронеже, не состоит на учете в реестре автомобилей, имеющих газобаллонное оборудование, узнала «Газета.Ru». Как следует из открытых баз данных регистрации автомобилей, автобус «ПАЗ-4234-04» с номерными знаками С842АК136 имеет VIN номер X1M4234C0G0000042.

Все данные об автомобилях, на которых в России устанавливается газобаллонное оборудование, вносятся специальный реестр Росаккредитации (заключений предварительной технической экспертизы конструкции ТС на предмет возможности внесения изменений и протоколов проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в неё изменений).

Указанный рейсовый «ПАЗ» в этом реестре не содержится, что подтверждается информацией в электронном реестре Росаккредитации. Кроме того, из VIN-номера этого автомобиля следует, что он был на заводе изготовителе оснащен дизельным мотором ЯМЗ-53441 (4430 куб. см; 148 л.с.).

Рейсовый автобус взорвался на улице Кольцовской в Воронеже вечером 12 августа около остановки общественного транспорта. В результате 19 человек получили ранения различное степени тяжести, двое человек скончались.