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Пьяный водитель насмерть сбил ребенка в Волгоградской области

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Волгоградской области пьяный автомобилист насмерть сбил ребенка и скрылся, сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла вечером 7 августа напротив дома №5 по улице Строительная в станице Михайловская. «ВАЗ-2110» наехал на семилетнего мальчика, который перебегал дорогу.

«Ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель с места аварии скрылся», — рассказали в ведомстве.

Нарушителя удалось задержать. Им оказался 45-летний местный житель, который в момент задержания занимался разборкой машины, чтобы скрыть повреждения от ДТП.

Ранее сообщалось, что водитель машины сбил ребенка на западе Москвы. Авария произошла на въезде во двор, когда ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть.

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