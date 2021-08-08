Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы

Два легковых и три грузовых автомобиля столкнулись в центре Москвы на Новолужнецком проезде. Об этом пресс-служба столичного дептранса сообщает в Telegram.

Авария случилась перед развязкой с Комсомольским проспектом.

«Движение затруднено на 0,8 километра», — сказано в сообщении.

В результате ДТП один человек был доставлен в больницу с переломом ноги.

Ранее на Каширском шоссе столицы произошло столкновение 10 машин.

Сообщалось, что виновником аварии стал водитель автомобиля BMW, совершивший наезд на машины, ожидавшие разрешающего сигнала светофора.

В результате инцидента пострадали два человека: у них зафиксированы сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма.