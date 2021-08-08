Эксперт рассказал, почему машину «тянет» в сторону при езде

Директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников перечислил причины, по которым автомобиль может «тянуть» при езде.

По его словам, российские дороги не горизонтальные, а имеют уклон в левую либо правую сторону, чтобы во время дождя с покрытия могла стекать вода. Поэтому если на пути сильный уклон, то машину может уводить в сторону.

Еще одной причиной может быть неисправность ходовой части автомобиля.

«Ее элементы могут быть изношены настолько сильно, что изменились углы установки колес, следовательно, нарушился сход-развал автомобиля, и машину из-за этого «тянет» при движении», — объяснил эксперт «Прайму».

Также машину может «тянуть» на дороге из-за подклинивания тормозов.

Епанешников добавил, что в современных автомобилях есть электронные ассистенты, позволяющие справиться водителю с «отклонением» в сторону. Система выстраивает положение рулевого колеса так, чтобы машина ехала прямо.

Ранее россиянам рассказали об основных ошибках при езде на механике.