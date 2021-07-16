В правительстве России допустили отмену техосмотра легковых авто из-за коррупции

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что действующую процедуру техосмотра легковых автомобилей и мотоциклов необходимо оптимизировать или полностью отменить, так как в этой сфере есть коррупционная составляющая. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Мы все понимаем: техосмотр покупают, реально на техосмотр не ездят, оформляют какие-то бумаги, тратят на это время. Поэтому, я посмотрел, первый вариант — рассмотреть оптимизацию и повышение качества этой работы, второй — вообще, может, его отменить»,— сказал он.

Хуснуллин добавил, что решение по этому поводу примут в ближайшее время.

Ранее глава Госавтоинспекции предложил отменить обязательный техосмотр для частных автомобилей и мотоциклов. Ответственность за выезд на дороги неисправных машин полицейские хотят возложить на их владельцев. Страховщики говорят, что в целом готовы учитывать новый фактор в тарифах на ОСАГО, в то время как владельцы пунктов техосмотра заявили о возможном разорении бизнеса.