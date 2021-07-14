В Пакистане при подрыве автобуса погибли 10 китайских инженеров, ранены еще 39

В пакистанском округе Верхний Кохистан подорвался автобус, из-за чего минимум 10 человек погибли, еще 39 получили ранения. Об этом передаетагентство «Синьхуа».

По информации Reuters, в администрации региона Хазара заявили, что автобус перевозил инженеров из Китая в город Дасу.

Другой информации не поступало. Что стало причиной взрыва, также не сообщается.

Ранее в Пакистане столкнулись два поезда, в результате чего погибли 36 человек. Инцидент произошел между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд. Представители железных дорог сообщили, что один состав врезался во второй поезд, который перед этим сошел с рельсов. В результате крушения с рельсов сошли четыре вагона.