Опубликовано видео с места смертельного ДТП с грузовиком на Кубани

В соцсетях появилось видео смертельного ДТП в Краснодарском крае.

Напомним, вечером на трассе около Армавира произошла авария. Микроавтобус, перевозивший 12 человек из Анапы в Назрань, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

Как сообщалось, в результате ДТП три человека, в том числе двое детей 8 и 14 лет, погибли, еще девять человек были доставлены в больницу.

Ранее на Кубани столкнулись два автобуса, перевозившие детей. 16 человек, 15 из которых — несовершеннолетние, в результате аварии были госпитализированы.