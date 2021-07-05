В Краснодарском крае из-за непогоды перекрыли вторую трассу

В поселке Архипо-Осиповка в районе Геленджика на трассе М-4 «Дон» перекрыто движение из-за большого количества выпавших осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Город Геленджик (в поселке Архипо-Осиповка) в 23:05 перекрыто движение всех транспортных средств. 40 см осадков по ФАД [М-4 «Дон»]», — сказали в управлении.

Ранее сошедший сель перекрыл движение по федеральной магистрали Джубга-Сочи. К месту происшествия прибыли инструкторы ДПС, там находится специальная техника, ведется очистка проезжей части от грунта. Также продолжается работа, направленная на устранение последствий верхового оползня.

В Сочи практически все реки вышли из берегов. Непогода началась 4 июля. Тогда прошел ураган, из-за сильного ветра в Адлерском районе на людей упало дерево. Погиб один человек, еще двое пострадали. В городе объявили штормовое предупреждение.