Появилось видео аварии с автобусом в Санкт-Петербурге

Опубликовано видео аварии с автобусом в Санкт-Петербурге, который влетел в столб и повис над землей на высоте нескольких метров. ДТП было снято камерой наружного видеонаблюдения, сообщает телеканал «360».

На кадрах видно, как пассажирский автобус на высокой скорости съезжает с проезжей части на тротуар и врезается в световую опору.

«Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства при выпуске транспортного средства на линию для оказания пассажирских услуг населению, в том числе при проведении медицинского освидетельствования водителя», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в автобусной аварии в Красносельском районе Санкт-Петербурга пострадали шесть человек. Из них двое в тяжелом состоянии, остальные — в среднетяжелом.

ДТП произошло в районе 10.00 на Ленинском проспекте в районе дома №90. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В транспорте находились 10 человек.