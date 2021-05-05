Каждый четвертый водитель в России покупает авто в кредит

Свыше половины российских автовладельцев купили машину на собственные деньги, чуть больше четверти взяли кредит на покупку авто. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Росгосстрах банка».

Чаще всего соотечественники приобретают седаны.

«Каждый четвертый обладатель личного транспорта (27%) купил машину в кредит, взяли в долг у родственников и друзей для приобретения личного транспорта 12%, еще 5% получили заветное авто в подарок», — объяснили эксперты.

Как отмечается, 57% опрошенных стали обладателями ключей от новой машины, потратив собственные накопления.

При этом 58% опрошенных при последней покупке приобрели подержанный автомобиль: 36% выбрали иномарку зарубежной или российский сборки, 22% - авто отечественного производства. 27% россиян купили новую иномарку, а 15% — авто российского автопрома.

Наиболее популярным у россиян является седан, его купили 45%, 17% предпочли хэтчбеки, а 12% сделали выбор в пользу универсала.

По словам экспертов, среднестатистическим владельцем автомобиля в России является семейный работающий мужчина в возрасте 26-35 лет, с водительским стажем порядка 5 лет. Он пользуется иномаркой, которая покупалась на собственные деньги для семейных нужд.

Ранее в России приостановили выдачу льготных кредитов на авто.